Milano, 17 mar. (LaPresse) – “La discussione sugli 800 miliardi che Ursula von der Leyen ha lanciato è semplicemente una discussione che serve a stare sui giornali. Ha lanciato un tema che è necessario, cioè un investimento maggiore in difesa, con un principio burocratico populista. Io sono per la difesa comune, sono per l’esercito europeo, sono per gli Stati Uniti d’Europa. Io sono per Alcide de Gasperi e non per Ursula von der Leyen”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libero ‘L’Influencer’ a Milano

