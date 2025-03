“Una splendida piazza di partecipazione per l’Europa che vogliamo costruire. Un’Europa federale e unita che affronta insieme le sue sfide”. Così la segreteria del Partito democratico Elly Schlein alla stampa appena arrivata in Piazza del Popolo per la manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’. “Noi come Partito democratico ci siamo. Ci siamo con uno spirito federalista che si richiama allo spirito di Ventotene che vuole sfidare i nazionalismi e superare l’unanimità e gli egoismi nazionali che frenano il progetto europeo. Questo è lo spirito con cui partecipiamo uniti nell’idea che l’Europa diventi finalmente politica“, ha aggiunto la leader dem.

