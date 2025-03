“Credo che Musk vada tenuto lontano dall’Italia. Musk è una persona estremamente pericolosa ed estremamente instabile e le cose che ha detto e ha scritto sulle democrazie, sull’Ucraina, sulla Nato, sono talmente gravi che più lontano rimane dall’Europa meglio stiamo tutti”. Così Carlo Calenda a margine della presentazione della proposta di legge di Azione per istituire “uno scudo democratico a difesa del libero esercizio del diritto di voto”. “Musk è uno di quelli che interferisce spesso e volentieri nei processi democratici”, ha spiegato il leader di Azione, che ha continuato: “Lo fa parlando e lo fa anche probabilmente agendo. Quello che è certo è che non è un partner affidabile per le informazioni più delicate e quindi chiedo a Giorgia Meloni che chiuda immediatamente ogni possibilità di trattativa con Starlink e si pulisca tutta questa vicenda che francamente ha contenuti molto opachi”.

