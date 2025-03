La segretaria del Pd commenta le ultime dichiarazioni del patron di Tesla su X: "Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla"

“‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’. Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. Senza una rete satellitare europea efficiente e competitiva la difesa europea non potrà mai esistere”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Le parole di Schlein si riferiscono alle ultime dichiarazioni di Elon Musk che è tornato a chiedere che si arrivi subito alla pace in Ucraina e ammonito che senza il suo sistema satellitare Starlink, la difesa ucraina crollerebbe subito, lasciando intendere di non avere ancora staccato la spina.

I agree, anyone engaging in corruption should be sanctioned. But also, you got to stop pretending that Putin isn’t the aggressor. Ukraine is the victim. Knock it off with the nonsense. You seem focused on only criticizing Ukraine but not Putin for some reason. pic.twitter.com/DN2XwI8IG4

— Adam Lowisz 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) March 9, 2025