Quella di oggi è stata l'occasione per conoscere la struttura e per affrontare le tematiche della sussidiarietà, della riabilitazione e dell’assistenza

“Bignamini centro di eccellenza, meritevole delle attenzioni delle istituzioni”. Le parole del presidente del Consiglio regionale Dino Latini che ha visitato la struttura della Fondazione “Don Carlo Gnocchi” a Falconara Marittima. Ad accoglierlo il presidente della Fondazione, Don Vincenzo Barbante, il direttore dell’area Centro Italia della Fondazione, Fabio Carlotti, la responsabile del Centro Bignamini di Falconara, Fabiana Beccaceci, e il direttore sanitario Stefano Pierani.

La visita

La visita alla struttura e ai reparti è stata preceduta da un incontro servito a fare il punto sullo stato dei lavori di adeguamento, anche in funzione del rispetto dei nuovi manuali di accreditamento, e del potenziamento del servizio offerto. Tra i punti affrontati, quelli della sussidiarietà, della riabilitazione e dell’assistenza alle fasce più fragili della popolazione. “Da monitorare – ha evidenziato il presidente della Fondazione Barbante – l’incremento della domanda dei servizi, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, la forte denatalità e la carenza di professionalità da inserire nel settore dell’assistenza”.

Progetto di vita

Focus anche sul progetto di realizzazione di un nuovo centro della Fondazione a Jesi e sul ‘progetto di vita‘, modalità per assistere e accompagnare non esclusivamente sotto il profilo terapeutico, ma anche in termini ‘biopsicosociali‘. Al termine della visita il presidente Latini ha consegnato a Barbante il Crest del Consiglio regionale delle Marche.

