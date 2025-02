“Sono stati quattro anni molto impegnativi e complessi. Portiamo a casa risultati importanti. La Cisl è rispettata e si conferma un solido, valido riferimento per la rappresentanza del mondo del lavoro. La Cisl cresce”. Così Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl, a margine dell’assemblea nazionale del sindacato a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, dove i delegati sono chiamati a eleggere il nuovo segretario. “Siamo all’ultimo miglio per quanto riguarda l’approvazione della legge di iniziativa popolare sulla partecipazione”, continua Sbarra, specificando come si tratti di “un obiettivo storico” che dopo 77 anni permette di “inverare i contenuti dell’articolo 46 che i nostri padri costituenti vollero per assicurare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a collaborare, partecipare e cooperare alle scelte, gli indirizzi, la gestione e la ripartizione degli utili delle proprie aziende”, sottolinea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata