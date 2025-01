foto di archivio

Nessun contrario e 103 astenuti. Il decreto è legge

Via libera definitivo della Camera dei deputati al dl Giustizia, con 163 voti favorevoli, nessun contrario e 103 astenuti. Il decreto recante misure urgenti in materia di giustizia, già approvato dal Senato, viene convertito in legge.

