La nomina a direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza confermata oggi dalla premier Meloni

E’ il prefetto Vittorio Rizzi l’uomo scelto come nuovo direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni. La nomina del Consiglio dei ministri è stata anticipata in conferenza stampa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Chi è Vittorio Rizzi

Rizzi ha un’esperienza ultratrentennale come funzionario e dirigente della Polizia di Stato, occupandosi di lotta alla criminalità e al terrorismo, fino all’incarico nel 2023 di vice capo vicario. Poi, l’anno successivo, l’approdo ai servizi come numero due dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna della Repubblica.

Sessantacinque anni compiuti a settembre, bolognese, dopo le lauree in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazione, Rizzi inizia la sua carriera nella Polizia alla fine degli anni ’80. I suoi primi incarichi, nel 1989 sono di funzionario addetto alla sala operativa della Questura di Roma, e sempre qui dal 1990 al 1992 passa alla Divisione investigazioni speciali. Tra il 1997 ed il 2012 diventa dirigente delle Squadre mobili di Venezia, Milano e Roma nonché responsabile del gruppo d’indagine ‘Marco Biagi’ a cavallo tra il 2002 ed il 2004. Nel 2012, nominato dirigente superiore, ricopre, per un anno, l’incarico di direttore del Servizio Polizia stradale, prima di essere nominato questore a L’Aquila dal 2013 al 2015. Dal 2015 al 2016 è direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza di Palazzo Chigi. Nel maggio del 2016 il Consiglio dei Ministri lo nomina prefetto e direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, incarico che ricopre sino al marzo del 2019. Successivamente, nel maggio 2019, è designato Vice direttore generale della pubblica sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale.

Nel suo percorso professionale, Rizzi matura una lunga esperienza nel settore investigativo, inizialmente come funzionario del Servizio centrale operativo (Sco) del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove è stato responsabile della sezione criminalità economica ed informatica, dirigendo progetti investigativi internazionali condotti anche con le agenzie di intelligence. A Roma dirige indagini di alto profilo, come quella che ha portato all’arresto del pluriomicida Angelo Stazzi, l’infermiere condannato all’ergastolo per aver provocato la morte di alcuni anziani in una casa di riposo. Dal 2018, inoltre è professore di Criminologia all’Università La Sapienza di Roma e dal 2023 docente di Sociologia del Crimine all’Università degli Studi Internazionali. Mentre in curriculum vanta anche la presidenza del gruppo di lavoro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di investigazione sulle piattaforme di comunicazioni criptate.

Il 27 giugno del 2023, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Cdm nomina Rizzi vice direttore generale della Pubblica sicurezza con funzioni vicarie. Nel 2024, infine, avviene il passaggio all’Aisi come vice di Bruno Valensise, sancito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decorrenza dal 2 settembre successivo. In pole per il suo posto all’Aisi c’è ora il Capo di Stato maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, generale Leandro Cuzzocrea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata