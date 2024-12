Alla Camera è scontato il ricorso alla fiducia, in Senato prevedono di non iniziare a lavorare sul testo prima di lunedì

La data cerchiata di rosso, per ora, è venerdì: in tarda serata la manovra dovrebbe essere approvata dalla Camera. In questo modo Montecitorio riaprirebbe dopo la pausa natalizia, passando il testimone al Senato per il via libera definitivo alla legge più importante e complessa dell’anno, che quindi arriverà in Aula a palazzo Madama a fine mese, tra il 28 e il 29. Questa la road map fissata dalla conferenza dei capigruppo, dove però si è affacciata l’ipotesi, confermata su più fronti, di un ritorno in commissione per un check. Il testo va ricomposto, con tutte le modifiche effettuate in commissione. E va verificato che le coperture quadrino. Un rinvio definito “tecnico”, ma che per le opposizioni è politico, perché ipotizzano l’assenza di coperture per le aggiunte fatte. Da quanto tempo servirà per farlo dipende anche un eventuale ulteriore slittamento dell’ok, che potrebbe quindi arrivare non venerdì sera ma sabato. Anche per questo, in Senato prevedono di non cominciare a lavorare sul testo prima di lunedì.

Il percorso travagliato della manovra

I tempi sono stretti, per approvare un bilancio che doveva avere pochi capisaldi – su tutti la conferma delle tre aliquote Irpef e del taglio del cuneo fiscale, e gli interventi in base al quoziente familiare – e poche modifiche, ma il cui cammino si è complicato nel corso dei giorni. Prima nell’attesa di capire se fosse possibile trovare le risorse per la promessa riduzione dell’Irpef al ceto medio, rinviata a quando le condizioni della finanza pubblica lo consentiranno. Poi per bilanciare le aspettative delle forze di maggioranza, in ultimo per uscire dal cul de sac dovuto al contestato emendamento sullo stipendio dei ministri, e a quello sui revisori del ministero dell’Economia in enti e aziende che percepiscono contributi pubblici, più volte riformulato, fino praticamente ad azzerare la norma.

Scontato il ricorso alla fiducia

Ora è scontato il ricorso alla fiducia. Lo ammette la premier Giorgia Meloni parlando in Senato. “Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per presentare la legge di bilancio nei tempi”, ha detto parlando in Senato, “il prima possibile, proprio per dare spazio al Parlamento, ho chiesto che ci fosse per il Parlamento il massimo tempo possibile“. Meloni chiede collaborazione quindi: “Dobbiamo rispettare i tempi dell’approvazione” ma “non amo che ci sia un’apposizione della fiducia. Pertanto, se ci mettessimo d’accordo sui tempi necessari anche ai senatori, sarei contenta di farlo senza il voto di fiducia”.

