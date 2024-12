Il ministro dei Trasporti a margine del sopralluogo del nuovo tratto di pista ciclabile di Porta Pia

“Ho gli ultimi dati del nuovo codice della strada appena entrato in vigore e sono molto soddisfatto, al di là delle polemiche di alcuni cantanti e influencer” lo ha detto il ministro dei Traporti Matteo Salvini a margine del sopralluogo del nuovo tratto di pista ciclabile di Porta Pia, a Roma. “Conto che diventi nel tempo una grande operazione di educazione stradale e di riduzione degli incidenti, di feriti e di morti. Conto che nessuno faccia più polemiche su droghe e dintorni, perché 3mila morti in strada sono un dazio inaccettabile per l’Italia”, prosegue il leader leghista che conclude: “Non è accettabile ridere e scherzare sulla droga e la guida. Chi scherza su queste cose dovrebbe parlare con i parenti delle vittime”. V

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata