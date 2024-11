La premier minimizza dopo il no di Forza Italia all'emendamento della Lega al dl Fisco

“Se abbiamo trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai“. Così la premier Giorgia Meloni, prima di intervenire ai ‘Rome Med Dialogues’, rispondendo con una battuta ai cronisti minimizzando dopo il no di FI all’emendamento della Lega al dl Fisco sul taglio del canone Rai. “Sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio”, aggiunge la premier.

