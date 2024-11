Al Teatro dell’Opera di Roma, che oggi apre la stagione lirica, c’è stato spazio anche per rinvigorire la polemica sul canone Rai che tanti guai ha portato alla maggioranza. Al Teatro Costanzi di Roma, tra gli ospiti c’erano anche Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia e presidente commissione Cultura alla Camera e Claudio Durigon, della Lega, e sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. “Visioni diverse ma noi siamo stati votati per far si che abbassassimo le tasse. Oggi non è successo, lo faremo in finanziaria”, ha detto Durigon. “Siamo tranquilli, normale dialettica parlamentare ma come ha detto Tajani ‘è tutto a posto’, godiamoci la lirica”, è stata la risposta di Federico Mollicone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata