“Mi sembra che il problema sia già risolto. Io ero qui (a Napoli), il ministro Tajani era a Fiuggi per presenziare al G7 su questioni di una certa serietà internazionale, gli altri colleghi erano impegnati in altre questioni istituzionali o personali, non esiste il caso, davvero. È legittimo il retroscena, però deve prevalere la scena, e quindi veramente non esiste il caso”, lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università, intervistata a margine dell’inaugurazione della settimana Italia – Cina che si svolgerà presso Città della Scienza a Napoli, in merito all’assenza dei ministri di Forza Italia dal Consiglio dei ministri di lunedì, che secondo i retroscena sarebbe dovuta anche a tensioni con gli alleati, e in particolare con la Lega, in merito alla proroga della riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro, voluta dal Carroccio ma non dagli azzurri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata