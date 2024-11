“Non vedo una sola ragione per cui Giorgia Meloni debba togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia. È come togliere il mulino alla Mulino Bianco”. Così Italo Bocchino, intervenendo alla presentazione del libro di Davide Casaleggio a Roma, in merito alla proposta avanzata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani di togliere la fiamma tricolore dell’Msi dal simbolo di FdI. È “un simbolo che è arrivato al 30 per cento di consensi strutturati. La fiamma è il simbolo di questa struttura, stiamo parlando del terzo stadio della costruzione di un grande movimento politico. Sarebbe assurdo e non credo che sia all’ordine del giorno di FdI cambiare marchio“, ha aggiunto Bocchino.

