La premier in videocollegamento: "Abbiamo commesso errori come governo? Non c'è dubbio ma occorre osare"

Abuso d’ufficio, governo, ruolo dei Comuni. Questo e molto altro nel videomessaggio di Giorgia Meloni all’assemblea Anci di Torino. “Voglio che sia questa una delle cifre di questo governo, approfondire le questioni, anche quelle più spinose, quelle che forse sembrava difficile o non conveniente affrontare – ha detto Meloni -. Valutare tutte le opzioni possibili, scegliere quella che si ritiene la più efficace, assumersene la responsabilità. Abbiamo commesso errori? Non c’è dubbio, ma penso che una politica senza coraggio, senza determinazione, senza la capacità di osare non sia vera politica, ma sopravvivenza, gestione del potere, amministrazione dell’ordinario, ma è altro”.

“Con coraggio abbiamo affrontato il tema della responsabilità degli amministratori locali, per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta ‘paura della firma’, abbiamo fatto nostra una storica battaglia dell’Anci, approvato un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare semplicemente il proprio lavoro. C’è chi ha sostenuto la necessità di un intervento del genere per tanto tempo e poi ha cambiato idea, ma io penso che fosse una cosa giusta, la rivendico perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità, senza rischiare lunghi disonorevoli processi per le persone perbene”.

