La leader dem: "Al G20 discusso di tassazione internazionale o europea per i miliardari"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, torna a proporre l’ipotesi di una tassa sui grandi patrimoni, declinandola a livello internazionale. La patrimoniale “non è un tabù“, ha detto la leader dem domenica a ‘In altre parole’ su La7, aggiungendo: “Al G20 hanno discusso di un’iniziativa che riguarda i miliardari per una tassazione internazionale o almeno europea“. Il nostro sistema fiscale “è iniquo e complesso”, ha sottolineato poi Schlein, evidenziando che “il principio che deve valere è quello dell’equità orizzontale” mentre il governo di Giorgia Meloni affronta la materia fiscale in modo “corporativo”.

