Le parole del deputato dopo aver depositato in Cassazione le firme raccolte per il referendum sulla cittadinanza

Il segretario di +Europa Riccardo Magi, insieme ad altri esponenti del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, ha depositato in Cassazione le firme raccolte. “Il campo largo? Servono lealtà e metodo politico. Mi sembra che in questo momento stiano mancando entrambe le cose per costruire un’alternativa di governo. Il metodo politico si ottiene facendo un tavolo permanente delle opposizioni nel quale le differenze non vengono nascoste. Si deve capire capire se le distanze fra le forze politiche si possono colmare oppure se sono incolmabili”, ha detto Magi. “La mancanza di Conte nella campagna per chiedere il referendum sulla cittadinanza? Conte deve chiarire se vuole essere quello che firmava i decreti sicurezza con Salvini oppure se intende perseguire altri obiettivi politici. Bisogna anche uscire da questa ambiguità, da questa doppiezza. Non si possono fare tutte le parti in commedia, non si può essere Zelig in politica”, ha aggiunto.

