"Le indiscrezioni sui contenuti pubblicate in questi giorni sono fantasiose e premature"

Il piano strutturale arriverà in Consiglio dei ministri, per l’approvazione, “entro metà settembre”. È quanto si legge in una nota del Mef, che assicura che il dicastero e il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti “sono al lavoro sul piano strutturale per consegnare il documento a Bruxelles e in Parlamento nel rispetto dei tempi. Le indiscrezioni sui contenuti pubblicate in questi giorni – si evidenzia nella nota – sono fantasiose e premature.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata