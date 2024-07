Il consigliere dem a margine del flash mob durante la discussione del bilancio di assestamento

“Il flash mob di oggi parte da un fatto gravissimo, abbiamo votato all’unanimità diversi atti nei bilanci proposti da noi e dalle altre minoranze, atti che la maggioranza di centrodestra si era aperta a condividere con noi in una linea politica. Questi atti votati e vincolanti sono rimasti disattesi, come l’atto a mia prima firma che chiedeva entro il bilancio 2024 di coprire tutte le borse di studio, o l’atto per il centro unico di prenotazione, o la mappatura delle case di comunità che non rientrano nel Pnrr, o ancora l’ordine del giorno che chiedeva un fondo per i comuni alluvionati. Tante promesse che la giunta ha fatto ma che sono state disattese, così non si può fare politica. Se un atto viene votato all’unanimità non è accettabile che quelle cose non vengano realizzate, così quest’aula perde di significato e noi non abbiamo più la forza di rappresentare i cittadini lombardi”. Il consigliere dem in Consiglio Regionale a Palazzo Lombardia, Paolo Romano, a margine del flash mob organizzato dalle opposizioni durante la discussione del bilancio di assestamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata