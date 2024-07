Approvate disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

Via libera della Camera al decreto Casa recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Il provvedimento è stato approvato con 155 sì, 79 no e nove astenuti e passerà ora all’esame del Senato.

