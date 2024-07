Ieri lo scontro con il figlio Pier Silvio sulla decisione presa dall'Enac

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, guarda “con interesse” al ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi in fase di valutazione da parte dei Comuni del comprensorio. “Sì, lo guardo con interesse. Vediamo anche gli altri comuni se lo faranno credo che ci assoceremo“, ha detto Sala, interpellato sul punto a margine dell’incontro con il corpo consolare.

Sala: “Non replico a Pier Silvio Berlusconi, rispetto sua opinione”

“Non replico, è una sua opinione che rispetto e non ho nulla da dire. Non voglio personalizzare questa faccenda“, ha poi specificato Sala. “Voglio stabilire un principio politico perché fare politica significa occuparsi della città, del traffico e delle buche, e di questioni che sono rilevanti. Malpensa è un aeroporto importante che è di tutti e deve rimanere di tutti. Che abbiano pensato a una intitolazione senza parlarne con la famiglia è veramente bizzarra”, ha aggiunto Sala, a margine dell’incontro con il corpo consolare.

Beppe Sala-Pier Silvio Berlusconi, ieri lo scontro su intitolazione Malpensa

“Tutto ciò che viene intitolato a nome di nostro padre a noi fa piacere, perché se lo stramerita. Le polemiche personalmente mi hanno infastidito e lasciano anche il tempo che trovano. Non so se era opportuno farlo adesso o più avanti. Noi figli non siamo stati informati e coinvolti. Mi sembra si voglia fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere, soprattutto con certi toni”, aveva detto ieri l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi , a proposito dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al padre Silvio, nel corso della serata per la stampa con la presentazione dei palinsesti autunnali negli studi di Cologno Monzese.

“Era chiaro che si solleva polemica ma mi fa ancora più incavolare rispetto alla polemica che era prevedibile, la polemica sulla polemica. Sala che si rivolge a mia sorella sui social, a lui dico: dì se sei favorevole o no. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vengo dico che è un disastro tra traffico, buche e delinquenza”, ha concluso.

“Mi pare di aver posto la questione Malpensa con garbo ed educazione. Se poi mi tocca interloquire con chi si rivolge a me dicendomi di ‘non rompere’, io non muto comunque il mio comportamento. Nel merito, io userei la dedica per fare politica? Vorrei sommessamente ricordare che c’è in Italia un partito politico che porta il nome di Berlusconi. L’intitolazione non è quindi un atto politico?”, aveva invece affermato in risposta Sala.

