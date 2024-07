Nel decreto disposizioni in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia chiesta dal governo sul Dl Sport-Scuola, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di Sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. I voti favorevoli sono stati 185, 109 i contrari.

Caroppo (FI): “Provvedimento atteso da vent’anni”

“Un provvedimento di grande utilità, atteso da circa vent’anni che, seppure inserito legittimamente in un decreto omnibus, è stato ampliamente discusso, sia in Commissione che in Aula”, ha detto a Montecitorio Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia. “È molto importante aver varato, dopo tanto tempo, un decreto legge in materia di sport, perché lo sport italiano merita la giusta attenzione anche alla luce dei grandi risultati che in tante discipline stiamo ottenendo, alcune di portata storica, come nel caso del tennis, con i nostri Sinner e Paolini”.

“Le norme di questo decreto, ovviamente, non incidono direttamente sull’attività sportiva, ma intervengono su aspetti che incidono su questo mondo. Il compenso del lavoro sportivo volontario, ad esempio, che riguarda una serie di figure che operano nel mondo dello sport a titolo volontario e che presentava due problemi, un’eccessiva burocratizzazione per i permessi necessari e un emolumento a titolo di rimborso troppo basso. Oppure, l’articolo 4 che riconosce come ente indipendente l’Organizzazione nazionale antidoping, con un apposito finanziamento di 7,5 milioni di euro e, infine, l’istituzione di una Commissione indipendente per il controllo dei bilanci delle società professionistiche, che non rappresenta una invasione della politica nel mondo dello sport ma la volontà di garantire maggiore trasparenza e rispetto delle regole”, ha spiegato ancora Caroppo.

“Forza Italia rivendica con orgoglio i suoi emendamenti tutti volti al mondo universitario: lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per il sostegno agli studenti con disabilità gravissima, l’aumento di 10,3 milioni di euro del fondo destinato ai contributi per gli affitti degli studenti fuori sede e, infine, 8 milioni di euro destinati all’assunzione dei ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. Un pacchetto di misure, insomma, pari a circa 20 milioni di euro, a sostegno del mondo dell’università. Un risultato che, ovviamente, non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro e l’impegno della ministra Anna Maria Bernini e che rivendichiamo con orgoglio”, ha aggiunto il deputato forzista.

