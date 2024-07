Testo approvato senza modifiche, dopo che martedì è stato respinto l'emendamento della Lega che prevedeva un'ulteriore stretta

Via libera della commissione Giustizia del Senato alla proposta di legge di Fratelli d’Italia che rende la maternità surrogata reato universale, cioè punibile in base alla legge italiana anche se vi si ricorre all’estero. La commissione ha concluso l’esame degli emendamenti e dato mandato alla relatrice, Susanna Campione di FdI, a riferire in Aula. A favore la maggioranza, l’opposizione ha votato no.

Testo approvato senza modifiche

Il testo resta quello già approvato dalla Camera in prima lettura a fine luglio dello scorso anno: è stato respinto martedì l’emendamento della Lega che prevedeva una ulteriore stretta, innalzando le sanzioni alla reclusione fino a 10 anni e alla multa fino a 2 milioni, e che aveva parere contrario del governo. Trasformati in odg l’emendamento della Lega che faceva da cornice alla legge con la definizione del reato e il rimando alla Costituzione e quello di Forza Italia che prevede che nel caso di figli nati all’estero da cittadini italiani, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita, venga chiesto se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla gpa. Respinti gli emendamenti delle opposizioni: quelli soppressivi, presentati da Pd e Avs, e quello del M5s che apriva alla volontarietà e gratuità della gpa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata