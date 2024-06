La segretaria dem prima del comizio di Milano in vista delle Europee

“Quello della sicurezza è un tema sicuramente molto importante in cui c’è bisogno di poca demagogia come quella che sentiamo da anni dalla destra, ma di risposte concrete di stare accanto ai comuni. Questo governo non si capisce che cosa abbia contro i comuni, perché da quando si è insediato non ha fatto che tagliare e scaricare responsabilità addosso ai comuni. L’ha fatto sull’accoglienza, ricorderete, con un decreto che smantella l’accoglienza diffusa e che lascia più responsabilità in capo ai comuni. L’ha fatto cancellando il reddito di cittadinanza e lasciando ai comuni. una risposta che non sono in grado di dare perché non hanno le risorse sufficienti e lo sta facendo con questi 200 milioni di tagli che solo grazie alla nostra denuncia hanno deciso di ritardare dopo le elezioni ma noi ci saremo anche il giorno dopo le elezioni a chiedere conto di queste scelte folli perché vuol dire meno servizi ai cittadine e alle cittadine italiane”. A dirlo è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein rispondendo a una domanda sulla sicurezza a Milano, prima di salire sul palco allestito all’Arco della Pace per il comizio di chiusura della campagna elettorale del Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata