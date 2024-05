Impegno consolidato dell'Italia a essere presente in tutta la Libia e a lavorare con tutti gli attori libici.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto di Tripoli dove incontrerà il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba e il Presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi. Prevista una tappa successiva a Bengasi per incontrare il Generale dell’Esercito Nazionale Arabo di Libia, Khalifa Belqasim Haftar, in linea con l’impegno consolidato dell’Italia a essere presente in tutta la Libia e a lavorare con tutti gli attori libici.

A Tripoli in programma anche incontri bilaterali tra i ministri italiani che fanno parte della missione (la ministra dell’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro della Salute, Orazio Schillaci e quello dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi) e gli omologhi libici. A seguire si svolgerà la Cerimonia di firma di Dichiarazioni di intenti alla presenza dei capi delegazione: su formazione superiore e ricerca scientifica; in materia di collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche; su sport e politiche giovanili.

