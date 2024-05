La rettrice: "Cerchiamo di portare tecnologie buone per migliorare la vita"

“Noi siamo una Università più tecnologica, quindi se i temi erano più sul geopolitico erano ovviamente più adeguati agli studenti della Statale. Noi comunque, parliamo con i nostri studenti, con i nostri rappresentanti degli studenti, stiamo lavorando per far sì che si possa in qualche modo aiutare e supportare, soprattutto nel momento in cui sarà possibile, le persone nella striscia di Gaza, come già facevamo prima che avvenisse questo massacro dopo il 7 ottobre”. A dirlo è la Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto commentando la cancellazione per motivi di sicurezza del convegno su Israele alla Statale, parlando a margine della presentazione della Arch week. “Noi avevamo già prima dei progetti, dei lavori soprattutto dei nostri dipartimenti di architettura e studi urbani, ma anche di design che lavoravano con le associazioni umanitarie in Palestina e ovviamente riprenderemo a lavorare così come stiamo facendo anche per l’Ucraina, ma così come vorrei non dimenticare che anche in Sudan c’è una situazione critica e noi abbiamo studenti sudanesi che ovviamente sono molto preoccupati”, ha proseguito la Rettrice: “Le guerre sono tante nel mondo, cerchiamo di fare il nostro possibile per portare un po’ di pace e per portare quelle tecnologie buone che servono per migliorare la vita, non peggiorarla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata