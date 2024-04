La ministra per la Famiglia: "Per troppo tempo disattenzione su calo demografico"

“Per troppo tempo c’è stata molta disattenzione nei confronti del calo demografico. Questo è il primo governo che ha istituito un ministero per la natalità perché non è vero che meno siamo e meglio siamo, perché il calo demografico fa male all’ambiente, all’economia e al nostro insieme”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, a margine dell’evento ‘Per un’Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro’ in corso a Roma.

“Quindi è importante che ce ne occupiamo noi, ma se ne occupi anche l’Europa, perché tutta l’Europa è in calo demografico, tutta l’Europa è sotto il cosiddetto ‘tasso di sostituzione’, cioè quei due figli per donna che assicurano la stabilità della popolazione. Quindi noi porteremo questo problema in Europa e lo facciamo già oggi con questa conferenza”, aggiunge Roccella.

