Intervento della premier a un convegno a Roma

Giorgia Meloni contro la pratica della maternità surrogata. “L’utero in affitto è una pratica disumana“, ha detto la premier intervenendo all’evento ‘Per un’Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro’, in corso a Roma. “Con la maternità surrogata viene alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore” ma “nessuno mi può convincere che sia un atto d’amore considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato, non è un atto d’amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo possibile. L’utero in affitto è una pratica disumana e sostengo la proposta di legge perché diventi reato universale”, le parole di Meloni.

