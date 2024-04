Il vicepremier e ministro a Napoli, al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa

“Oggi il Paese non è unito per colpa del centralismo e della burocrazia. Oggi, se ci sono due livelli di offerte diverse, di possibilità e di sanità diverse, non è colpa dell’autonomia che non c’è, ma è per colpa di pessima amministrazione. L’autonomia darà spazio ai buoni amministratori, quindi non ci saranno più alibi per i De Luca o per gli Emiliano per dire che è colpa degli altri, della sfortuna o di Salvini. Autonomia significa lasciare a livello locale la possibilità di scegliere, senza che nessuno ci perda un euro”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della tappa napoletana de “L’Italia del sì” al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.

