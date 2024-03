Supporto al sindaco Decaro anche da parte di Fratoianni, Ruotolo e de Magistris

Unanime il supporto e il sostegno manifestato dalle forze del centrosinistra e dalla Cgil nei confronti del sindaco di Bari Antonio Decaro. Nel corso della manifestazione nazionale a Roma contro le mafie di ‘Libera’, gli esponenti di tutti i partiti di opposizione e del sindacato hanno espresso la propria solidarietà al primo cittadino e contrarietà all’istituzione di una commissione di accesso al Comune del capoluogo pugliese, per il quale c’è l’ipotesi di scioglimento.

“Ho telefonato al sindaco Decaro per esprimergli tutta la mia solidarietà. La lotta alle mafie va affrontata ma non può scadere dentro una polemica elettorale. E’ sotto gli occhi di tutti il lavoro eccezionale che ha fatto Decaro. Noi siamo al suo fianco”, ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “E’ sospetto oggi a tre mesi dal voto fare la commissione d’accesso. Ma stiamo tranquilli, abbiamo le mani pulite”, ha affermato l’ex senatore Sandro Rutolo. “Il governo lo usa strumentalmente. A Bari siamo davanti a un fatto clamoroso”, ha aggiunto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. “Totale solidarietà a Decaro. L’ho conosciuto come bravo sindaco e persona per bene”, ha dichiarato l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

