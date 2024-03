La presidente del Consiglio chiamata a gran voce dai ragazzi non si è sottratta alla foto

Giorgia Meloni si è fatta un selfie con alcuni studenti in gita poco prima di entrare in Senato dov’era attesa per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. La premier è stata chiamata a gran voce dai ragazzi e ha scattato la foto con entusiasmo.

