Il segretario Uil sulle manganellate agli studenti: "Individuare le responsabilità"

Il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri inerviene sulla vicenda della manganellate agli studenti alla manifestazione pro-Palestina a Pisa.“Noi abbiamo fatto la richiesta di incontro appena avuta notizia degli incidenti. Ringraziamo il ministro per la disponibilità ma non è tollerabile che dei ragazzi vengano manganellati e abbiamo chiesto la identificazione dei responsabili”, ha detto Bombardieri dopo l’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Noi però non abbiamo messo sotto processo le forze dell’ordine, sono dei lavoratori ma chiediamo l’identificazione del percorso decisionale ed eventualmente dei responsabili anche perchè non vorremmo fare di tutt’erba un fascio. Codici identificativi? Abbiamo chiesto di individuare le responsabilità”, ha aggiunto Bombardieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata