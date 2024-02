94 migranti morirono annegati nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023

“Noi siamo qui e non ci fermeremo nel chiedere verità e giustizia per tutte le vittime. Continueremo a farlo, lo facciamo dall’inizio. Da un anno facciamo la stessa domanda: come è stato possibile che non partissero i soccorsi della Guardia Costiera? Continueremo a chiedere che le promesse fatte ai familiari delle vittime e ai superstiti siano mantenute. Questo è un nostro impegno”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che a Crotone ha incontrato alcuni dei familiari e parenti delle vittime in occasione dell’anniversario del naufragio di Cutro. In 94 morirono annegati nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023.

