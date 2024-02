La leader dem alla convention di + Europa a Roma: "Basta manganellate"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla convention di +Europa a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli scontri a Pisa di ieri. “Ieri sera Pisa ha dato una straordinaria risposta democratica. Basta manganellate sugli studenti – ha detto la segretaria dem – . Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento davanti al Paese e prendersi le sue responsabilità. Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri, di manganellate sui minori, di minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile. Non è un episodio isolato. Abbiamo visto scene come queste a Firenze, a Napoli, a Bologna c’è un clima di repressione di cui abbiamo già chiesto la settimana scorsa conto al ministro Piantedosi. È necessario che venga a chiarire e a prendersi le sue responsabilità davanti al Parlamento e esprimo tutta la solidarietà del Partito Democratico agli studenti che sono stati feriti e alle loro famiglie”.

“Io sono una federalista europea convinta, oggi più di ieri, perchè sono convinta che non ci siano risposte alla sfide del domani che nessuno Stato possa affrontare da solo. Pensiamo alla riduzione delle disuguaglianza, alla lotta ai cambiamenti climatici, ai flussi migratori. Sono le grandi sfide su cui ci giochiamo futuro. L’idea è sempre quella: mettere insieme risorse e competenze anziché litigarsele” ha aggiunto.

Schlein sull’Ucraina

“Siamo nell’anniversario dell’invasione criminale di Putin, e con nettezza l’Europa deve continuare a sostenere il popolo ucraino invaso con ogni forma di assistenza necessaria, deve farlo oggi più di prima” ha detto Schlein. “Bisogna investire in un ruolo diplomatico e politico più forte dell’Ue”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata