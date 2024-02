Così il candidato presidente della Coalizione sarda a Cagliari: "In tanti mi hanno trasmesso il desiderio di ripartire"

Renato Soru chiude con il tutto esaurito al teatro Massimo di Cagliari la sua campagna elettorale come candidato presidente della Coalizione sarda. Oltre mille persone presenti, tanto che i gestori del teatro hanno dovuto aprire la parte superiore del teatro solitamente chiusa, tanta gente tornata indietro perché non c’era più posto. “In campagna elettorale ho visto una Sardegna sfiduciata ma che vuole tornare a credere. Una Sardegna che mi ha lasciato in tanti incontro le proprie delusione e sofferenze ma anche il desiderio di ripartire. Arrivo alla fine di questo percorso carico delle difficoltà ma anche carico delle volontà positive che vogliono una Sardegna nuova e mi sento di rappresentarle”, ha spiegato Soru che, sostenuto da 5 liste, nella sua campagna ha fatto tappa in oltre 100 città dell’isola ed è stato accolto con applausi e cori dai suoi sostenitor

