Il presidente esprime vicinanza dopo il caso del video sui social di Elena Basile

La solidarietà di Ignazio La Russa a Liliana Segre. “Mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse in maniera unanime da parte di tutti i gruppi. Abbraccio la senatrice che speriamo di vedere presto qui in Aula”, ha detto il presidente di Palazzo Madama, in Aula, dove i senatori di tutti i gruppi hanno espresso vicinanza alla senatrice a vita, criticata dall’ex funzionaria della Farnesina Elena Basile in un video pubblicata sui social e accusata di “piangere solo per i bambini ebrei”. I senatori hanno tributato un lungo applauso a Segre alzandosi in piedi.

