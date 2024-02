Foto di archivio

La segretaria del Pd: "Alla premier dedico la canzone 'La rabbia non ti basta'"

La segretaria Partito democratico Elly Schlein è arrivata davanti alla sede Rai, in viale Mazzini a Roma, per il presidio in difesa della libertà di stampa. Presenti diversi parlamentari dem, i leader e le delegazioni di Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa.

“Siamo qui perché c’è Telemeloni, occupazione della Rai che anche nei momenti peggiori era la Rai di tutti oggi è monocolore”, ha esordito Sandro Ruotolo.

Schlein: “Grazie a opposizioni, uniti su principi fondamentali”

“Voglio ringraziare le forze di opposizione che si sono unite a noi, da Più Europa a Iv, da Avs ai socialisti. Ci sono alcuni principi fondamentali sui quali dobbiamo unire le nostre forze. Forza”, ha detto la segretaria del Pd.

Schlein: “Basta con teleMeloni”

“Basta con teleMeloni e con un servizio pubblico svilito, basta con gli attacchi al giornalismo d’inchiesta”, ha aggiunto Schlein.

Schlein: “A Meloni dedico ‘La rabbia non ti basta’”

“Se ho visto il Festival di Sanremo e che canzone dedico a Meloni? Io dal 2009 faccio ‘cronache sanremesi’ ed è una tradizione alla quale non posso rinunciare per coerenza, perché la coerenza è importante soprattutto in politica. Quindi al festival sono molto affezionata, compatibilmente con gli impegni di lavoro lo seguirò. Ieri ho finito a mezzanotte a Strasburgo e non ho visto tutte le canzoni, ma a Meloni dedicherei, almeno per il titolo ‘La rabbia non ti basta’, perché non si governa solo con la rabbia”, ha affermato la leader dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata