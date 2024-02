Pubblicata la delibera dell'Antitrust: "Ha esercitato attività professionali violando la legge"

“Se il governo, per mano di un suo ministro (ripeto: di un suo ministro), ha promosso una indagine sul conflitto di interessi all’interno del governo (peraltro in base alla lettera anonima di un pluripregiudicato), è giusto che io chieda all’Antitrust che si estenda l’indagine a tutte le istituzioni, con gli stessi criteri. Non per ritorsione, ma per rispetto delle istituzioni alle cui decisioni io mi sono rimesso. E che tu ti faccia garante della integrità del governo quanto a possibili incompatibilità, se a me non è consentito parlare e promuovere in ogni modo l’arte e le mie idee. L’articolo 21 della Costituzione sconfessa l’Antitrust”. Lo scrive il sottosegretario dimissionario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in una lettera alla premier, Giorgia Meloni, pubblicata dal Corriere della Sera.

Sottosegretario a Meloni: “Grazie per tuo rispetto nei miei confronti”

“Secondo le norme vigenti, occorre che l’attività ‘connessa’ a quella ministeriale sia svolta in modo ‘professionale’, e fa sorridere che uno possa, ‘per professione’, autografare e presentare libri o inaugurare mostre, e che ciò possa distorcere la funzione pubblica. In ogni caso, sento il bisogno di ringraziarti per il comportamento da te tenuto nei miei confronti, sempre rispettoso, lineare e mai cedevole verso i molti e agguerriti oppositori che hanno imbastito una vera persecuzione giornalistica e televisiva ( con la tv di Stato!) sperando, con me, di mettere in soggezione te e il governo da te presieduto”. Lo scrive il sottosegretario dimissionario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in una lettera alla premier, Giorgia Meloni, pubblicata dal Corriere della Sera.

Antitrust: “Ha esercitato attività professionali violando legge”

Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi “ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) delle legge 20 luglio 2004, n. 215”. Lo comunica l’Antitrust nella delibera pubblicata sul bollettino settimanale, stabilendo anche “con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it, la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità ipotizzata nell’atto di estensione oggettiva”.

Pd: “Situazione che getta le istituzioni nel ridicolo e nell’imbarazzo”

Immediata la reazione delle opposizioni, in particolare del Partito democratico. “Apprendiamo che la presidente del Consiglio ha ricevuto una lettera firmata dal ‘sottosegretario dimissionario’, Vittorio Sgarbi, che annuncerebbe una trattativa con il governo su modalità, tempi e conseguenze delle sue dimissioni. Siamo davanti a una situazione mai accaduta che getta le istituzioni nel ridicolo e nell’imbarazzo. Meloni dica con chiarezza se Sgarbi si è dimesso o no. E, in caso contrario, chiuda questo balletto inqualificabile e proponga immediatamente al presidente della Repubblica il decreto di revoca del sottosegretario”, ha affermato Irene Manzi, capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera. “In questa situazione di stallo stigmatizziamo inoltre la reticenza del ministro della Cultura, il cui silenzio appare intollerabile alla luce della delibera dell’Agcm che dichiara Sgarbi incompatibile. Perché questi tentennamenti? Cosa aspetta Sangiuliano, anche in questa fase, a revocare le deleghe che ha conferito a Sgarbi?”.

