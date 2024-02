“Serve rispetto prima di tutto per la magistratura ungherese", aggiunge il presidente del Senato

“Politicizzare questa situazione, da parte di chiunque, è sbagliato se uno ha a cuore il rispetto dei diritti della ragazza imputata in Ungheria”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’incontro con il padre di Ilaria Salis, Roberto. “Ci vuole rispetto prima di tutto per la magistratura ungherese -continua La Russa – il rispetto e la richiesta forte che siano garantiti i suoi diritti come noi li riconosciamo in Italia. Tanto più lo faremo coralmente, e credo che questa sia la volontà anche del padre, tanto più avremo la possibilità che questo sia un risultato ottenibile. Bisogna tutti abbassare i toni se si hanno a cuore i diritti delle persone”.

