Il deputato è attualmente sospeso dal partito in via disciplinare per il caso del colpo partito dalla sua pistola nel veglione di San Silvestro

“Se mi sento scaricato da FdI? Per nulla. Se continuo a sostenere che lo sparo non era il mio? Io non ho intenzione di parlare di fatti privati, se volete farmi domande su questioni politiche rispondo”: così il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, incalzato dai giornalisti fuori da Montecitorio. Il parlamentare è attualmente sospeso in via disciplinare dal suo gruppo per il coinvolgimento nel caso del colpo di pistola che la notte di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella, è partito dalla sua pistola e ha ferito il genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. “Se voglio rimanere in Fratelli d’Italia? Le mie idee non cambieranno mai” ha aggiunto.

