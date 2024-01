Presente il presidente del Senato, Ignazio La Russa

Suonato l’inno di Mameli nell’aula magna del Tribunale di Milano per dare il via alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Un popolo che non crede nella propria giustizia si rassegna fatalmente ad accettare quella del più forte. La crescente disaffezione civile e culturale per la giustizia non può essere percepita come un incendio al di là del fiume, ma come un agente corrosivo delle basi democratiche del Paese, ha detto il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario. L’aula è gremita di magistrati, rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine. E’ presente il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata