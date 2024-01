Così il vicepremier a margine del congresso milanese di Forza Italia

Antonio Tajani ha parlato anche di elezioni a margine del congresso milanese di Forza Italia. “Non ho mai paura di essere schiacciato. Vado avanti per la mia strada, gli alleati stanno facendo il loro percorso come giusto che sia, ma ho spalle abbastanza larghe per temere di essere schiacciato – ha detto il Vicepremier e Presidente di FI – Io sono contento se le altre forze centrodestra prendono voti. Non devo andare a cercare voti negli altri partiti nostri alleati. C’è il più grande partito italiano che mi interessa più di ogni altro, il partito della astensione. Poi c’è un grande spazio tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, quello spazio noi vogliamo occupare e voi li andiamo a prendere là”.

