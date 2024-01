La segretaria dem non ha voluto parlare della sua possibile candidatura alle elezioni europee

“Il governo Meloni sta smantellando la sanità pubblica”. Lo ha affermato Elly Schlein entrando presso la sede del PD dove era in corso la conferenza “Prima le persone: immigrazione, diritti, riforma di cittadinanza”. “Noi diciamo no al modello di Giorgia Meloni che è quello in cui si può curare solo chi ha i soldi per saltare le liste di attesa lunghissime e andare dal privato”, ha quindi aggiunto la segretaria del. Infine, Schlein ha detto anche che “non ci sono novità” sulla sua possibile candidatura alle elezioni europee.

