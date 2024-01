La presidente della Consulta di FI: "Candidature importanti da considerare"

“Ci sono sicuramente candidature importanti da considerare, quindi chi si mette a disposizione della propria città credo che possa essere visto come un valore aggiunto”. Ad affermarlo è la presidente della Consulta di Forza Italia ed ex sindaca di Milano, Letizia Moratti, parlando a margine del congresso provinciale di Forza Italia, sulla disponibilità manifestata da Urbano Cairo a correre come sindaco di Milano. Rispondendo poi a una domanda sul tema della sicurezza del capoluogo lombardo, Moratti ha aggiunto: “Io credo che in questa città sia un tema molto sentito dai cittadini, credo che una più forte interazione tra chi rappresenta la città, la prefettura, le forze dell’ordine. potrebbero dare risultati migliori in termini di sicurezza. Io ricordo che quando ero sindaco ogni settimana facevo un incontro in prefettura con tutte le forze dell’ordine e ogni giorno facevamo un’analisi delle aree critiche per vedere come migliorare la sicurezza, organizzando il lavoro del giorno dopo in funzione delle aree critiche esaminate il giorno prima. L’altro tema credo che sia quello di capire che Milano è fondamentale per la regione Lombardia, ma deve creare un ecosistema che al di là delle eccellenze milanesi, che fanno sistema, quindi imprese, mondo della finanza, università, ma deve avere un’apertura diversa nei confronti del territorio. Fare in modo che le politiche di Milano abbiano una ricaduta positiva anche sui territori circostanti”.

