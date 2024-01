In un passaggio della lettera in risposta allo studente materano Alessandro Bianchi

“Per cambiare rotta e attuare politiche di sviluppo di segno diverso e soprattutto per vederne gli effetti occorre purtroppo più di qualche anno. Per questo ci candidiamo, come coalizione, per governare la prossima legislatura”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un passaggio della lettera in risposta allo studente materano Alessandro Bianchi, in cui si parla di “riduzione del costo della bolletta dell’acqua per famiglie con redditi non elevati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata