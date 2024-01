Il ministro della Cultura: "Questi atti devono ricadere su chi li commette, non sui cittadini"

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto in merito alla nuova norma contro gli ecovandali promossa dal governo. “Non è giusto che questi atti ricadano sui cittadini italiani, ma devono ricadere su chi li ha promossi e li ha prodotti. Si tratta di un principio di giustizia e di equità sociale”, sostiene Sangiuliano. Il ministro, poi, si è espresso anche sul tema dei cambiamenti climatici, definendolo “fondamentale” e richiedendo azioni immediate. “Chi oggi danneggia un monumento è come se colpisse una parte dell’ambiente stesso”, in quanto “per un’antropizzazione secolare questi beni sono diventati parte integrante di quello che Benedetto Croce chiamava ‘il paesaggio volto amato della patria’. Quindi, chi colpisce i monumenti danneggia lo stesso ambiente”, ha sottolineato Sangiuliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata