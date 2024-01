Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto visita all'area portuale di Napoli

Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto visita al porto di Napoli. “Un elemento importante su cui non solo a Napoli, ma in molti porti italiani mi sollecitano i presidenti, è il rapporto spesso conflittuale con le soprintendenze. Non tanto sulle nuove realizzazioni di opere quanto sulla demolizione di edifici presenti nell’area portuale”, ha detto Rixi. “Ne parlerò anche con il ministro Sangiuliano. Se vogliamo riqualificare le aree e rendere migliori i servizi dobbiamo avere la possibilità di intervenire in maniera rapida”, ha agguinto.

