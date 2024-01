La ministra del Lavoro a margine del suo intervento agli Stati Generali dei consulenti del lavoro, organizzati all’Auditorium Antonianum di Roma

La questione dell’ex Ilva continua a tenere banco a palazzo Chigi. C’è ancora distanza tra governo e Arcelor Mittal, con l’azienda indiana che non ha intenzione di fare ulteriori investimenti. “Le ricadute occupazionali e tutte le azioni che dovremo fare a salvaguardia del bacino occupazionale sono delle priorità”, ha dichiarato la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone a margine del suo intervento agli Stati Generali dei consulenti del lavoro, organizzati all’Auditorium Antonianum di Roma. “Vi posso assicurare che la nostra massima attenzione è al non disperdere le competenze dei lavoratori e tutelare tutti i lavoratori di Ilva”. La ministra si è poi soffermata sull’apporto che l’intelligenza artificiale può avere nel mondo del lavoro: “Dobbiamo saper utilizzare le prospettive e le opportunità che vengono dalla tecnologia per far lavorare meglio gli uomini. La qualità la fa l’uomo, non gliela facciamo fare solo alla macchina”.

