Il segretario di Sinistra Italiana: “Manifestazioni indegne e indecenti”

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è intervenuto sulla vicenda di Acca Larentia, dove decine di manifestanti di estrema destra hanno fatto il saluto romano durante la commemorazione della strage di Acca Larentia. “Manifestazioni indegne e indecenti”, ha detto Fratoianni ai microfoni di LaPresse. “Questo è un Paese nel quale se alla Scala, dopo l’inno nazionale, uno si alza e grida ‘Viva l’Italia antifascista!’, interviene la Digos per identificarlo. Se centinaia di fascisti vigliacchi alzano la mano tesa in una manifestazione pubblica, autorizzata con le forze di sicurezza intorno, nessuno si occupa né di intervenire, né di identificare”, ha aggiunto il leader di Sinistra Italiana. “Il fascismo non tornerà nelle forme che l’Italia ha conosciuto cento anni fa, ma questo non significa che le organizzazioni neofasciste, le loro pratiche e la incultura che diffondono non siano un problema molto serio”, ha proseguito Fratoianni. “Certamente ci sono elementi di continuità che hanno a che fare con una lunga storia comune”, chiude infine Fratoianni, rispondendo su una possibile difesa di parti del governo verso la galassia neofascista.

