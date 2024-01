Il deputato di FdI a margine della Befana del clochard a Milano

“Non ho mai avuto una pistola neanche negli anni difficili, perché averla per difesa personale non serve a nulla. Non ho un’arma e non intendo averla. Quando uno ti vuole sparare, fa prima di te. La legittima difesa è un’altra cosa e la premier ha fatto bene” a chiedere la sospensione “di Pozzolo. Non poteva fare altro”. Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, rispondendo a una domanda sull’episodio del colpo di pistola partito la notte di Capodanno dall’arma del deputato di FdI, Emanuele Pozzolo, che ha ferito il 31enne Luca Campana, a margine della Befana del clochard, organizzata a Milano dai City Angels.

